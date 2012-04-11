Оппозиционеры пожаловались, что их пытают, и потребовали перерыв

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Депутаты-оппозиционеры жалуются, что вице-спикер Адам Мартынюк пытает их, не отпуская на перерыв.

"Вы делаете не что иное, как пытаете депутатов третий час, не давая им выйти из зала", - заявил бютовец Виктор Швец.

Одновременно Юрий Одарченко посоветовал вице-спикеру задушить Владимира Олийныка, передаёт Украинская правда

"Я вспоминаю, как вы тут несколько месяцев назад хватали за кадык Олега Ляшко, я думаю, что вы то же самое сделать с выступающим, который уничтожает уголовно процессуальный кодекс", - заявил Одарченко.

На что Мартынюк сказал, что не может так поступить с выступающим, потому что он "совсем не такой человек как это лицо (Ляшко)".

Напомним, 11 апреля, украинский парламент продолжает рассмотрение во втором чтении Уголовно-процессуального кодекса.

«Мы будем работать до 15.00 без перерыва, далее работа в комитетах и фракциях», - сказал спикер Владимир Литвин, открывая утреннее заседание парламента.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 10 апреля, нардепы рассмотрели 47 статьи во втором чтении проекта УПК, а заседание парламента завершилось в 23:24.

Из почти 4000 поправок, предложенных к проекту, депутаты успели проголосовать 840. «Давайте хоть до 1000 поправки дойдем, чтобы была четвертая часть», - просил нардепов Литвин.

фото: Вера Пидгайна / Главред

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