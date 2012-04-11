Туркмения начала строительство газопровода в обход России

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В Туркменистане проложены первые 40 км газопровода Восток-Запад от газокомпрессорной станции Шатлык в Марыйской области до газокомпрессорной станции Белек в Балканской области, говорится на сайте правительства страны.

Газопровод Восток-Запад диаметром 1420 мм и протяженностью 766 км должен связать крупнейшие месторождения страны, расположенные на востоке, с западными районами Туркмении с выходом к Каспийскому морю, сообщает Корреспондент.

Российский «Газпром» планировал принять участие в этом проекте с перспективой дальнейшего строительства Прикаспийского газопровода, который бы вывел новый туркменский газ в Россию через Казахстан. Однако странам не удалось договориться. Туркмения решила строить газопровод самостоятельно. Евросоюз и США лоббируют вывод туркменского газа в Европу по дну Каспийского моря. Россия и Иран настаивают на согласовании с ними вопроса прокладки газопровода по дну Каспия.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Туркменистана, новый газопровод Восток-Запад пропускной способностью 30 миллиардов кубометров газа в год станет важнейшей частью современной газотранспортной системы, которую Туркменистан совершенствует и модернизирует в соответствии с растущими внутренними потребностями национальной экономики и новыми реалиями международного энергетического рынка».

«Он необходим для создания закольцованной системы главных месторождений страны и обеспечения оперативности манёвра направлениями потоков экспорта газа, а также повышения надежности внутригосударственного газоснабжения», - отмечается в сообщении.

Планируемый срок строительства магистрали, на которой запланировано строительство 8 компрессорных станций, - 5 лет.

Ранее сообщалось, что Европа хочет получать туркменский газ по южному коридору. Туркмения, по данным экспертов, одна из ведущих энергетических держав мира. Она занимает, в частности, четвертое место по разведанным запасам газа.

фото: pronedra.ru

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