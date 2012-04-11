Министр обороны стал украинцем только в 2005 году: документ

Министр обороны Дмитрий Саламатин получил гражданство Украины лишь в декабре 2005 года.

Об этом идет речь в ответе председателя комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Елены Лукаш на запрос депутата Тараса Стецькива, сообщает пресс-служба «Народной самообороны».

«Как говорится в ответе за подписью председателя комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Лукаш, материалы относительно Дмитрия Саламатина были рассмотрены комиссией 30 ноября 2005 г. и Указом Президента Украины от 6 декабря 2005 г. № 1705 упомянутому лицу было предоставлено украинское гражданство», - сообщил Стецькив.

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По словам политика, «такой ответ означает, во-первых, что утверждение представителей Партии регионов о том, что Саламатин получил украинское гражданство в 1999 году, является враньем. Возможно, тогда он только поселился в Украине».

«Во-вторых, назначение министром обороны Украины лица, которое лишь 5 лет было гражданином Украины, а перед этим работало в российских бизнес-структурах, является ярким свидетельством или некомпетентности Президента Януковича, или, что более вероятно, прямым и сознательным принебрежением им интересов национальной безопасности и обороны», - отмечает депутат.

«Понятно, чьи интересы будет защищать такой министр обороны. Оппозиция не удивится, когда уже в ближайшее время Украина начнет терять рынки вооружений, когда и дальше продолжится деградация украинского ВПК, а и без того разваленная украинская армия окажется в состоянии агонии», - подчеркнул Стецькив.

фото: nso.org.ua

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