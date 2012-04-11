Новый УПК хуже, чем советский 1960 года – адвокат Тимошенко

{1-}Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что новый Уголовно-процессуального кодекс лишает возможности защищать себя от криминального обвинения.

"Этот Кодекс является последней точкой формирования из Украины полицейского государства", - заявил Власенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Он отметил, что из 3-х тысяч поправок, которые подготовила оппозиция к проекту КПК, провластное большинство не учло ни одной.

По словам Сергея Власенко, в новом КПК функции защиты вообще нивелированы.

"У власти в криминальном процессе путалась под ногами один человек – защитник. Был государственный судья, который работал в спайке с прокурором, государственный следователь, который очень быстро шил дела. Они же не юристы, они портные. Они умеют шить", - сказал он.

"Этот кодекс презентуется как благо для государства, но он значительно хуже, чем КПК образца 1960 года. Этим кодексом Янукович ставит точку в формировании Украины как полицейского государства", - подчеркнул Власенко.

Напомним, 11 апреля, украинский парламент продолжает рассмотрение во втором чтении Уголовно-процессуального кодекса.

«Мы будем работать до 15.00 без перерыва, далее работа в комитетах и фракциях», - сказал спикер Владимир Литвин, открывая утреннее заседание парламента.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 10 апреля, нардепы рассмотрели 47 статьи во втором чтении проекта УПК, а заседание парламента завершилось в 23:24.

Из почти 4000 поправок, предложенных к проекту, депутаты успели проголосовать 840. «Давайте хоть до 1000 поправки дойдем, чтобы была четвертая часть», - просил нардепов Литвин.

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