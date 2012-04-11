СКМ не будет строить торгово-офисный центр и сохранит Андреевский спуск

СКМ не будет строить торгово-офисный центр на ул. Фроловской и сохранит Андреевский спуск



Вместо торгового центра появится арт-пространство, которое будет передано общественным и творческим организациям.

"Мы хотели публично сообщить о своих инициативах в конце апреля этого года, предварительно согласовав все детали с КГГА и киевской общественностью.

Однако уже сегодня мы готовы проинформировать киевскую общественность о том, что мы приняли принципиальное решение отказаться от строительства торгово-офисного центра на улице Фроловской. Вместо него мы предложили городским властям построить на территории бывшей фабрики "Юность" малоэтажное арт-пространство, полностью сохраняющее дух Андреевского спуска. Мы готовы в течение ближайшего месяца вынести проект организации такого арт-пространства на всестороннее общественное обсуждение. После завершения строительства мы готовы передать это арт-пространство в управление городскими общественными и творческими организациями", - заявил Генеральный директор компании ЭСТА Холдинг Николай Нестеренко.



"Последние несколько лет компания ЭСТА Холдинг открыто заявляла о своих планах строительства на улице Фроловской нового проекта. Этот проект должен был быть расположен на территории бывшей фабрики "Юность" по адресам: ул. Фроловская 9-11 и Боричев ток 35. И не имеет никакого отношения к зданию по адресу Андреевский спуск 10а. Мы приобрели эту территорию у французских инвесторов вместе с необходимой проектной документацией", - заявил Нестеренко.



"Мы хорошо понимаем всю важность духа Андреевского спуска и ответственность любой компании, разрабатывающей проект на территории, непосредственно примыкающей к Андреевскому спуску. Поэтому, несмотря на громкие имена архитекторов и поддержку проекта в профессиональной среде, мы еще на стадии проектирования вступили в диалог не только с властями города, но и с общественными организациями и активистами. Поэтому же мы приняли для себя принципиальное решение - до завершения такого диалога не приступать к строительству здания, ограничившись исключительно проведением демонтажных

работ", - рассказал он.



"Хотим особо подчеркнуть, что все демонтажные работы проводятся на основании полученных от киевской власти разрешений и никоим образом не затрагивают расположенных на территории фабрики "Юность" исторических зданий 1850 года постройки, расположенных по адресу: Боричев ток 35. Все демонтированные здания были построены в 80х годах XX века, причем часть из них находилась в аварийном состоянии".



"Мы с большим уважением относимся к мнению киевлян. Поэтому, получив в процессе диалога с общественными организациями и активистами негативную реакцию на строительство торгово-офисного центра на Фроловской, мы еще месяц назад обратились в КГГА с инициативой перепрофилировать проект под строительство некоммерческого малоэтажного арт-пространства, согласованного с местными громадами и творческими организациями и полностью сохраняющего дух Андреевского спуска. Помимо этого, мы попросили Киевскую администрацию помочь нам подобрать другую площадку в городе для строительства современного торгово-офисного центра", - заявил Генеральный директор ЭСТА Холдинг.



Напомним, на ул Фроловской 9-11 снесли здание бывшей советской фабрики "Юность", которая выходила на Андреевский спуск. Активисты заявили, что застройщик уничтожает историческое здание. Однако глава Минкульта Михаил Кулиняк объяснил, что это постройка 1978 года, и исторической ценности не имеет.