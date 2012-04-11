Путин: НАТО - это атавизм времен холодной войны

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Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что НАТО - это атавизм времен холодной войны.



Путин также отметил, что транзитный пункт НАТО в Ульяновске нужен, так как нацинтересам РФ отвечает стабильность в Афганистане.

Об этом он сказал отвечая на вопросы депутатов после выступления в Госдуме с завершающим отчетом о работе правительства РФ, пишет РИА Новости.

«Я считаю, что блок НАТО - это, в целом...атавизм времен холодной войны. Он возник в то время, когда существовала биполярная система в международных отношениях», - сказал Путин.

«Сегодня такой ситуации нет, и не понятно, зачем нужна такая организация как НАТО, но она есть, это реалии геополитические, и с ними нужно считаться», - отметил он.

По словам Путина, в ряде случаев НАТО играет стабилизирующую роль в международных делах. В качестве примера он привел Афганистан.

«В некоторых случаях НАТО действительно играет роль такого стабилизатора в мировых делах. Правда, свой нос иногда сует туда, куда не нужно, и выходит за рамки даже своей уставной деятельности. Но мы должны соответствующим образом реагировать. Это вполне естественно», - сказал Путин.

«Но, повторяю, в ряде случаев играет такую стабилизирующую роль. Вот, например, в Афганистане НАТО действует в соответствии с мандатом ООН, и я хочу обратиться к вам, ко всем здесь присутствующим, вне зависимости от политической ориентации. Мы с вами понимаем, что происходит в Афганистане, ведь правда? Мы с вами заинтересованы, чтобы там ситуация была под контролем, да? И мы с вами не хотим, чтобы наши солдаты воевали на таджикско-афганской границе? Не хотим», - добавил он.

«Там западное сообщество и НАТО присутствуют. Дай им Бог здоровья. Пускай работают», - сказал премьер.

Напомним, сегодня, 11 апреля, Владимир Путин выступал в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2011 год.

Правительство РФ ежегодно отчитывается перед Госдумой начиная с 2009 года. Тогда Путин сосредоточился в своем выступлении на антикризисных мерах, пенсионной системе и едином социальном налоге. Нынешний отчет станет последним для Путина в должности премьер-министра: в мае он займет пост президента страны.

Главным достижением своего правительства Путин назвал стабилизацию и рост населения России.

фото: rockup.com

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