Тягнибок: нужно готовиться к революции, это уже не игры в песочнице

{1-} Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в Николаеве заявил, что его партия уже сейчас готовится к возможным фальсификациям на парламентских выборах и не отрицает «революционный» путь защиты своих идеалов и прав.

«Мы уже начали обсуждать очень важную тему - как мы будем действовать в ночь с 28 на 29 октября и после. Если будут фальсификации - а они точно будут, то люди выйдут на улицы протестовать. Власть Януковича захочет реализовать силовой сценарий против людей. Значит, нам нужно брать на себя политическую ответственность», - цитирует его издание «Преступности.нет».

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« Это уже не игры в песочнице, это уже серьезные дела, потому что власть они («регионалы» - Ред.) так просто не отдадут, даже если и проиграют. И это мы понимаем. Поэтому тут нам нужно готовиться и к парламентскому пути, и к революционному пути защиты своих идеалов, прав, защиты возможности голосовать за того, за кого хотим, и выбирать того, кого хотим», - подчеркнул главный «свободовец» Украины.

Что касается планов на предстоящие выборы в Верховную Раду, то, по словам Тягнибока, сегодня существует договоренность у партий «Фронту змін» и «Батьківщина» о том, что они будут выдвигать кандидатов по спискам одной колонной. Националист отметил, что не исключено, что в рамках Комитета сопротивления диктатуретаких колонн будет две, и второй будет «Свобода».

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Что касается мажоритарных округов, то, то его словам, тут все члены КОДа единодушны.

«Мы должны выставить одного кандидата на каждом из 225 округах. В этом плане активно ведется процесс переговоров. Сколько округов за каждой из 11 партий (членов КОДа – Ред.) будет закреплено, потом будет определяться по областям конкретно и рассматривать уже конкретные кандидатуры», - уточнил Тягнибок.

Ранее «Главред» сообщал, что новый закон не выгоден, прежде всего, мелким партиям типа «Свободы» и «Гражданской позиции», которые не набирают 5% для прохождения в парламент.

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