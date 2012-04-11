Большинство украинцев ждут фальсификаций на выборах в Раду

{1-} Более 85% украинцев уверены, что предстоящие парламентские выборы пройдут с нарушениями в той или иной степени. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" с 30 марта по 4 апреля.

Согласно опросу, 37,1% опрошенных допускают, что результаты могут быть перекручены, 24% уверены, что результаты будут обязательно подтасованы, 24,1% - что будут отдельные нарушения, но они существенно не повлияют на общий результат, передаёт Интерфакс – Украина.

Лишь 5,8% считают, что выборы пройдут честно, без подтасовок. 9% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Директор фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" Ирина Бекешкина отметила, что такие показатели являются стабильными на всех выборах, которые проходят в Украине.

При этом, согласно опросу, 56,1% опрошенных однозначно осуждают продажу голоса за определенную партию или кандидата, 26,8% - в целом относятся негативно, но с пониманием, что у людей бывают разные ситуации, 10,6% - относятся позитивно, считая, что "почему бы людям не заработать?" и 6,6% - затруднились ответить.

Бекешкина отметила, что по сравнению с предыдущими выборами, у людей несколько изменились взгляды на то, за сколько они готовы продать свой голос на выборах.

Так, 74,8% заявили, что "его голос не продается в принципе", за 50 грн готовы продать свой голос 0,7%, от 50 до 500 грн готовы продать свой голос 8,3% и большинство из тех, которые готовы продать свой голос на выборах (12,3%), могут согласиться на это за сумму более 500 грн.

При этом украинцы пессимистично настроены по отношению к выборам. Так, 42,7% уверены, что выборы ничего не изменят, 6% считают, что выборы только ухудшать ситуацию, 30,6% - допускают, что выборы дадут возможность улучшить ситуацию в стране и 20,7% - затруднились ответить на этот вопрос.

Как сообщал Главред ранее, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер по многомандатному общегосударственному округу преодолели бы Партия регионов, ВО "Батькивщина", "Фронт змин", УДАР (8%) и Коммунистическая партия Украины.

Как свидетельствуют данные социологического исследования, которое было проведено компанией Research & Branding Group с 22 марта по 1 апреля, за Партию регионов готовы проголосовать 18%, ВО "Батькивщина" - 15%, партию "Фронт змин" - 9%, партию УДАР Виталия Кличко - 8%, Коммунистическую партию Украины - 6%..

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