Священник УПЦ МП будет судиться с властью: она хуже Гитлера

{1-} Настоятель ужгородского кафедрального Храма Христа Спасителя Димитрий Сидор, который был обвинен в сепаратизме и осужден 19 марта 2012 года за посягательство на территориальную целостность Украины, заявил что будет судиться с украинскими властями, потому что они хуже Гитлера.

Священник заявил, что СБУ для русинов, – террористическая государственная организация, сообщает From-ua.com.

«Но мы понимаем, что не СБУ государство, государство по закону – это мы. Источник власти – народ. И написано в Конституции, что не чиновники решают судьбу державы, а народ на референдуме. И если этот референдум не признавать, то необходимо проводить новый и отменять его результаты. А если он нехороший, то давайте, примите чудесное решение о том, что референдум был незаконный и отмените его. Вы знаете, даже Конституционный суд этого не сделал, не сделала этого прокуратура, СБУ, не сделал этого и суд. Значит, референдум действует! И мы теперь поняли, куда идем», - заявил Сидор.

«Мы недавно узнали, что украинская власть ведет тайные переговоры с венграми. И выяснилось, что венгры тут раздают паспорта. Уже 70 тысяч русинов, кроме венгров, имеют венгерские паспорта. И они хотят провести в тех регионах референдум, где те, кто имеет венгерские паспорта, проголосуют за создание Притиснянской Венгерской республики, и аккуратно отделятся. А русинам - оставить горы», - поделился своими опасения священник.

Украинцы получают венгерские паспорта, несмотря на запрет двойного гражданства

«Вот почему необходимо, чтобы Страсбургский суд присудил Украине признать русинскую национальность. Мы же не требуем, чтобы мы не изучали украинский язык. Пусть будет государственный язык украинский, а региональный будет параллельно русинский. Деньги украинские, армия украинская, государственные границы украинские», - подчеркнул Сидор.

«Меня теперь хотят парализовать, чтобы ничего не говорил, не писал. Хорошо! Но завтра могут появиться другие лидеры, которые скажут: давайте народ на улицу, украинцев – за Карпаты – и все, это уже будет война. Поэтому мы говорим: Господи, образумь дурную украинскую власть. Она настолько националистичная, что Гитлер в сравнении с ней святой человек», - резюмировал он.

Ранее «Главред» сообщал, что Сидор осужден к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года.

фото: segodnya.ua

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