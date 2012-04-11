Священник УПЦ МП будет судиться с властью: она хуже Гитлера

11 апреля 2012, 14:09

{1-} Настоятель ужгородского кафедрального Храма Христа Спасителя Димитрий Сидор, который был обвинен в сепаратизме и осужден 19 марта 2012 года за посягательство на территориальную целостность Украины, заявил что будет судиться с украинскими властями, потому что они хуже Гитлера.

Священник заявил, что СБУ для русинов, – террористическая государственная организация, сообщает From-ua.com.

«Но мы понимаем, что не СБУ государство, государство по закону – это мы. Источник власти – народ. И написано в Конституции, что не чиновники решают судьбу державы, а народ на референдуме. И если этот референдум не признавать, то необходимо проводить новый и отменять его результаты. А если он нехороший, то давайте, примите чудесное решение о том, что референдум был незаконный и отмените его. Вы знаете, даже Конституционный суд этого не сделал, не сделала этого прокуратура, СБУ, не сделал этого и суд. Значит, референдум действует! И мы теперь поняли, куда идем», - заявил Сидор.

«Мы недавно узнали, что украинская власть ведет тайные переговоры с венграми. И выяснилось, что венгры тут раздают паспорта. Уже 70 тысяч русинов, кроме венгров, имеют венгерские паспорта. И они хотят провести в тех регионах референдум, где те, кто имеет венгерские паспорта, проголосуют за создание Притиснянской Венгерской республики, и аккуратно отделятся. А русинам - оставить горы», - поделился своими опасения священник.

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«Вот почему необходимо, чтобы Страсбургский суд присудил Украине признать русинскую национальность. Мы же не требуем, чтобы мы не изучали украинский язык. Пусть будет государственный язык украинский, а региональный будет параллельно русинский. Деньги украинские, армия украинская, государственные границы украинские», - подчеркнул Сидор.

«Меня теперь хотят парализовать, чтобы ничего не говорил, не писал. Хорошо! Но завтра могут появиться другие лидеры, которые скажут: давайте народ на улицу, украинцев – за Карпаты – и все, это уже будет война. Поэтому мы говорим: Господи, образумь дурную украинскую власть. Она настолько националистичная, что Гитлер в сравнении с ней святой человек», - резюмировал он.

Ранее «Главред» сообщал, что Сидор осужден к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года.

фото: segodnya.ua

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