Жириновский хочет, чтобы его положили в Мавзолее

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Владимир Жириновский предлагает в рамках своей инициативы «Исторического примирения» зарезервировать в Мавзолее Ленина на Красной площади место для лидера Компартии Геннадия Зюганова и выражает готовность присоединиться к нему там.

Об этом он заявил в Госдуме в рамках обсуждения отчета о работе правительства с которым выступил премьер Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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«Я предлагаю акт «Исторического примирения» подписать 12 юиня 2013 года и наполнить наш праздник День России новым содержанием, сегодня он не действует. А если будет такой акт, когда мы, наконец, всех простим, все отрегулируем, давайте награды дадим коммунистам. Я предлагаю, чтобы они больше не волновались, пообещать Геннадию Андреевичу (Зюганову), что мы его положим в Мавзолей, рядом с Лениным», - подчеркнул Жириновский.

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«Мы злим коммунистов, что уберем Мавзолей и Ленина. Мы оставим Мавзолей и Ленина. И там будет второе место для Зюганова. И заранее написать на Мавзолее: «Ленин-Зюганов». Можно ускорить - положить 22 апреля, в день рождения Ленина. И мне оставьте третье место, я не возражаю», - добавил лидер ЛДПР.

фото: vesti.kz

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