В новой Раде коммунистов не будет - опрос

{1-} На грядущих парламентских выборах в Раду проходят только 4 партии - Партия регионов, ВО «Батьківщина», «Фронт змін» и УДАР Виталия Кличко». Коммунисты не смогут преодолеть 5% барьер.

Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, сообщает «Дело».

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Партию регионов намерены поддержать 19,5% опрошенных, «Батьківщину» — 13,5%, «Фронт змін» — 9,5%, УДАР — 7,4%.

Остальные потенциальные участники выборов набрали бы менее 5% голосов избирателей. В частности, за Коммунистическую партию Украины готовы проголосовать 4,4% опрошенных, за партию «Гражданская позиция» — 2,8%, партию «Всеукраинское объединение «Свобода» — 2,5%.

14,9% респондентов не собираются идти на выборы, а 18,5% затруднились ответить.

Ранее «Главред» сообщал, что по данным социсследования компании Research & Branding Group, за Партию регионов готовы проголосовать 18%, ВО "Батьківщина" - 15%, партию "Фронт змін" - 9%, партию УДАР Виталия Кличко - 8%, Компартию Украины - 6%.

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