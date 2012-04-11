Рада перенесла на завтра принятие «кодекса Януковича»

{1-} Верховная Рада Украины поддержав 95 статей из 614 в Уголовного процессуального кодекса, прекратила в среду рассматривать этот законопроект.

По словам председателя Верховной Рады Владимира Литвина, в четверг парламент продолжит рассмотрение во втором чтении УПК, передаёт Интерфакс – Украина.

Напомним, 11 апреля, украинский парламент продолжал рассмотрение во втором чтении Уголовно-процессуального кодекса.

«Мы будем работать до 15.00 без перерыва, далее работа в комитетах и фракциях», - сказал спикер Владимир Литвин, открывая утреннее заседание парламента.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 10 апреля, нардепы рассмотрели 47 статьи во втором чтении проекта УПК, а заседание парламента завершилось в 23:24.

Из почти 4000 поправок, предложенных к проекту, депутаты успели проголосовать 840. «Давайте хоть до 1000 поправки дойдем, чтобы была четвертая часть», - просил нардепов Литвин.

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