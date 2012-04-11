Путин рассказал о проблемах Украины

{1-} Российский премьер Владимир Путин считает, что экономические успехи РФ лучше, чем во многих странах мира, в том числе в Украине. Особенно на фоне того, что Украина подняла пенсионный возраст с 60-ти до 62-х лет.

Он заявил об этом в ходе выступления в Госдуме с отчетом о деятельности российского правительства в 2011 году, сообщает ubr.ua.

«Украина подняла пенсионный возраст, во Франции был принят закон о повышении возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет, и там, по-моему, разницы нет между мужчинами и женщинами в этом смысле. В рамках стабилизационной программы в Греции происходят, вы знаете, какие проблемы, не буду даже говорить», - заявил Путин.

Ранее «Главред» сообщал, что вновь готовящийся ко вступлению на должность президента России Путин пригласил на свою инаугурацию Президента Виктора Януковича.

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