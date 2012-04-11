Рада вновь не захотела освобождать Тимошенко: оппозиция обиделась

{1-} Оппозиционные фракции "БЮТ-Батькивщина" и "Наша Украина – Народная самооборона" покинули зал заседаний в парламенте в знак протеста.

Оппозиционные депутаты покинули Верховную Раду в знак протеста против того, что парламент не поддержал поправки к постановлению о плане мероприятий по реализации резолюции ПАСЕ, касающиеся в том числе и декриминализации статей 364 и 365 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко осуждена по ст.365 УК за превышение власти при подписании "газовых контрактов" с Россией в 2009 году, передаёт Интерфакс – Украина..

"Ни одна из наших поправок не поддержана, все они проигнорированы. Сидеть в этом зале и принимать участие в антиукраинском фарсе мы не будем", - заявил народный депутат Украины Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батькивщина").

Фракция НУ-НС поддержала призыв покинуть зал заседаний.

Народные депутаты от большинства продолжают во втором чтении рассматривать проект постановления о планах мероприятий по реализации положений вывода № 190 (1995) ПАСЕ "Заявка Украины на вступление в Совет Европы" и резолюции № 1862 (2012) ПАСЕ "Функционирование демократических институций Украины".

Напомним, 11 апреля, украинский парламент продолжал рассмотрение во втором чтении Уголовно-процессуального кодекса.

Верховная Рада Украины поддержав 95 статей из 614 в Уголовного процессуального кодекса, перенесла на четверг рассмотрение этого законопроекта.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 10 апреля, нардепы рассмотрели 47 статьи во втором чтении проекта УПК, а заседание парламента завершилось в 23:24.

Из почти 4000 поправок, предложенных к проекту, депутаты успели проголосовать 840. «Давайте хоть до 1000 поправки дойдем, чтобы была четвертая часть», - просил нардепов Литвин.

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