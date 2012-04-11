Януковича на инагурации Путина не ждут - СМИ

{1-} Приглашение на церемонию инаугурации нового президента России Владимира Путина глав иностранных государств не предусматривается согласно устоявшимся традициям и практике.
Об этом заявили в администрации президента РФ, отвечая на вопрос об иностранном представительстве на церемониях вступления в должность президента России, сообщает «Світ 24».
Инаугурация Путина, избранного президентом России, состоится 7 мая и обойдется бюджету России в сумму около 1 млн. долл.
Ранее «Главред» сообщал, что ранее в СМИ появилась информация, что на церемонию инаугурации Путина приедут его друзья - прежний канцлер Германии Герхард Шредер и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
Кроме того, в Москву также могут приехать президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Виктор Янукович и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Также напомним, что управление делами президента РФ заявило о том, что оно готовится к торжествам по поводу возвращения в Кремль Путина. На инаугурацию 7 мая приедут действующие президенты стран СНГ.
По словам управляющего делами президента РФ Владимира Кожина, чье ведомство отвечает за подготовку и проведение торжеств, в Москву должен приехать и Янукович.
фото: president.gov.ua
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