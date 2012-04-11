Кабмин разрешит куплю-продажу квартир без БТИ

11 апреля 2012, 15:30

{1-} Кабмин предложил Верховной Раде законопроект, которым с 1 января 2013 года отменяется монопольное право Бюро технической инвентаризации (БТИ) на оказание услуг по проведению технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

Об этом сообщает zn.ua.

Специалисты Минюста, которые разработали документ, уверены, что принятие закона сократит время и упростит процедуру проведения техинвентаризации, а также позволит гражданам свободно выбирать субъект, который будет проводить техническую инвентаризацию недвижимого имущества.

Проводить техническую инвентаризацию позволят физическим лицам-предпринимателям, а также юрлицам при условии получения лицензии и наличия в штате трех специалистов, имеющих квалификационный сертификат.

Техническая инвентаризация недвижимости будет обязательной только перед принятием в эксплуатацию (в том числе после реконструкции и капитального ремонта), а также перед проведением госрегистрации права собственности на объект незавершенного строительства в случае госрегистрации прекращения права собственности на объект недвижимости в связи с его уничтожением.

В других случаях техническая инвентаризация проводится по желанию заказчика, при этом запрещается требовать ее проведения в не предусмотренных выше случаях. Таким образом, при купле-продаже недвижимости не потребуется каждый раз давать запрос в БТИ – только по договоренности сторон.

Чтобы избежать завышения стоимости услуг будут установлены экономически обоснованные цены, рассчитанные центральным органом власти.

Напомним 26 декабря Президент подписал закон, продлевающий полномочия бюро технической инвентаризации (БТИ) до 1 января 2013 года 

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