Рада приняла план реализации рекомендаций ПАСЕ

{1-} Верховная Рада приняла постановление о плане мероприятий по реализации резолюции ПАСЕ (в части положений вывода № 190 (1995) ПАСЕ "Заявка Украины на вступление в Совет Европы" и резолюции № 1862 (2012) ПАСЕ "Функционирование демократических институций Украины").

За постановление в целом проголосовал 261 народный депутат из 285 зарегистрировавшихся в зале заседаний, передаёт Интерфакс – Украина.

Верховная Рада рекомендует органам государственной власти Украины ускорить выполнение планов мероприятий по выполнению обязанностей и обязательств Украины, которые вытекают из ее членства в Совете Европы, утвержденного указом президента Украины от 12 января 2011 года.

Кроме того, решено согласно проголосованной поправке народного депутата от фракции Партии регионов Ивана Попеску создать межведомственную рабочую группу для осуществления анализа опыта государств - членов Совета Европы по вопросам разграничения политической и уголовной ответственности и применения правовых норм, аналогичных закрепленным в ст. 364 и ст. 365 УК Украины, норм уголовного законодательства, избирательного законодательства, регулирования судебной системы, деятельности политических партий.

На основе этого - подготовить соответствующие предложения, касающиеся внесения в законодательные акты Украины изменений, обусловленных европейскими стандартами и выводами Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Ранее Главред сообщал, что 11 апреля, после рассмотрения Уголовного процессуального кодекса, оппозиционные фракции "БЮТ-Батькивщина" и "Наша Украина – Народная самооборона" покинули зал заседаний в парламенте в знак протеста.

Оппозиционные депутаты покинули Верховную Раду в знак протеста против того, что парламент не поддержал поправки к постановлению о плане мероприятий по реализации резолюции ПАСЕ, касающиеся в том числе и декриминализации статей 364 и 365 Уголовного кодекса Украины.

"Ни одна из наших поправок не поддержана, все они проигнорированы. Сидеть в этом зале и принимать участие в антиукраинском фарсе мы не будем", - заявил народный депутат Украины Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батькивщина").

Фракция НУ-НС поддержала призыв покинуть зал заседаний.

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