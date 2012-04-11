Украинцы женятся все позже

{1-} Возраст вступления украинцев в брак неуклонно повышается.

Таковы результаты научного исследования Института демографии и социальных исследований им. Птахи, передает «Газета.ua».

«Украинцы, как и большинство европейцев, женятся все позже. Это объясняется тем, что современный человек должен достаточно долго учиться, получать профессию, прежде чем стать материально независимым и способным содержать семью», - отметила представитель Института Людмила Слюсар.

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В то же время, в 2011 году браков с девушками моложе 18 лет было зарегистрировано около восьми тысяч.

«То есть законодатель лишь оформил в правовой плоскости объективный процесс увеличения брачного возраста», - заявила эксперт, комментируя недавнее повышение минимального возраста вступления в брак для женщин в Украине.

«У экспертов есть предостережение – проблемы будет иметь какая-то часть населения, которая настроена на ранний брак. Это, как правило, сельская молодежь западных регионов Украины, а также определенные этнические группы», - утверждает Слюсар.

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«Конечно, в 17 лет человек еще не зрелый. Но когда семья придерживается традиционного поведения и человек настроен рано вступить в брак и родить детей, может, такой союз и будет крепким. Закон создаст таким гражданам лишние преграды», - отметила эксперт.

По ее информации, сегодня средний брачный возраст мужчины – 30 лет, женщины – 27 лет.

Если речь идет о первом браке, то для мужчины – 26 лет, для женщины – 21-24 года. Больше в Украине браков, где новобрачной – 21-23 года, а жениху – 23-25 лет.

При этом 10-12% украинских пар официально не регистрируют брак.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 15 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно повышения брачного возраста».

Согласно изменениям, брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается с 18 лет (до этого брачный возраст для женщины составлял 17 лет, для мужчины – 18 лет).

8 апреля закон вступил в силу.

фото: shubini.livejournal.com

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