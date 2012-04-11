В покушении на Путина обвинили Доку Умарова

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Покушение на Владимира Путина было подготовлено лидером террористической организацией «Имарат Кавказ» Доку Умаровым. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, которое ведет ФСБ РФ. Умарову предъявлены соответствующие заочные обвинения.

По сообщению источника в российских спецслужбах, после того как в январе и феврале 2012 года в Одессе были задержаны подрывники Адам Осмаев и Илья Пьянзин, которые и готовили покушение на Путина, ФСБ РФ не стало возбуждать отдельное уголовное дело. Все оперативно-следственные действия в России осуществлялись в рамках уже существующего расследования о деятельности террористической организации «Имарат Кавказ», сообщает Росбалт.

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Зимой контрразведчики провели серию обысков, а также обнаружили рядом с одной из правительственных трасс в Москве схрон с взрывчаткой. На допросах в Одессе Осмаев и Пьянзин признались в том, что конечной их «целью» был Путин. Когда в начале марта ФСБ РФ собрала достаточную доказательную базу, из «дела Имарата Кавказ» в отдельное производство были выделены материалы в отношении Доку Умарова, Адама Осмаева, Ильи Пьянзина и «неустановленных лиц», которые, по версии следствия, и готовили покушение на Владимира Путина.

Фигурантам дела, в том числе Умарову, в течение последнего месяца были предъявлены заочные обвинения в покушении на жизнь государственного деятеля (277 УК РФ), незаконном изготовлении взрывного устройства (223), незаконном хранении взрывчатки (222) и участии в устойчивой вооруженной группе (209 УК РФ). Как считают в ФСБ РФ, операцию по подготовке покушения на Путина готовила организованная группа, лидером которой является Доку Умаров.

По решению Лефортовского суда Осмаеву и Пьянзину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Впрочем, это только формальность, необходимая для решения вопроса об экстрадиции Ильи и Адама из Украины, где они находятся под арестом.

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По версии ФСБ, с середины 2000-х годов Адам Осмаев входил в группу Чингисхана Гишаева, одного из наиболее приближенных к Умарову боевиков. В 2006 году Осмаев и Гишаев по приказу Умарова стали готовить в Москве операцию по устранению главы Чечни Рамзана Кадырова. Тогда же преступники завезли в столицу взрывчатку, а потенциальный подрывник 20-летний житель столицы Лорс Хамиев прошел обучение взрывному делу в лагере Гишаева около села Катыр-юрт Ачхой-Мартановского района Чечни. Когда он вернулся в Москву, вместе с сообщниками попал в поле зрения ФСБ РФ.

Однако злоумышленники заметили слежку. Весной 2007 года сотрудники ФСБ РФ задержали Лорса Хамиева и двух его знакомых — Умара Батукаева и Руслана Мусаева. Адам Осмаев и Чингисхан Гишаев сумели скрыться, и их объявили в федеральный розыск. После ареста подозреваемых в Москве были обнаружены «Жигули» со взрывчаткой. У уроженцев Чечни также изъяли записи следования различных кортежей по Кутузовскому проспекту, рядом с которым они арендовали квартиру.

Как выяснили недавно сотрудники ФСБ РФ, тогда была изъята не вся взрывчатка, завезенная в Москву Осмаевым и Гишаевым. Часть ее все эти годы продолжала оставаться в тайнике рядом с правительственной трассой.

Чингисхан Гишаев был уничтожен в ходе спецоперации в Чечне в 2010 году. По версии оперативников, Доку Умаров знал об оставшейся в Москве взрывчатке и решил использовать ее для покушения на Путина. В результате в 2011 году представители «Имарата Кавказ» связались с находившемся за границей Адамом Осмаевым и поручили ему подыскать исполнителей для теракта. Он привлек к операции москвича Руслана Мадаева и гражданина Казахстана Илью Пьянзина. В январе 2012 года в одной из квартир в Одессе сработала кустарно изготовленная бомба. Мадаев тогда погиб, Пьянзина задержали по «горячим следам», а Осмаева — в феврале. В Украине им также предъявлены обвинения в подготовке покушения на Путина.

фото: kommersant.ru

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