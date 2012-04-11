В покушении на Путина обвинили Доку Умарова

11 апреля 2012, 15:55

{1-}

Покушение на Владимира Путина было подготовлено лидером террористической организацией «Имарат Кавказ» Доку Умаровым. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, которое ведет ФСБ РФ. Умарову предъявлены соответствующие заочные обвинения.

По сообщению источника в российских спецслужбах, после того как в январе и феврале 2012 года в Одессе были задержаны подрывники Адам Осмаев и Илья Пьянзин, которые и готовили покушение на Путина, ФСБ РФ не стало возбуждать отдельное уголовное дело. Все оперативно-следственные действия в России осуществлялись в рамках уже существующего расследования о деятельности террористической организации «Имарат Кавказ», сообщает Росбалт.

Террорист Умаров приказал не убивать россиян: они тоже против Путина: СМОТРИТЕ ВИДЕО

Зимой контрразведчики провели серию обысков, а также обнаружили рядом с одной из правительственных трасс в Москве схрон с взрывчаткой. На допросах в Одессе Осмаев и Пьянзин признались в том, что конечной их «целью» был Путин. Когда в начале марта ФСБ РФ собрала достаточную доказательную базу, из «дела Имарата Кавказ» в отдельное производство были выделены материалы в отношении Доку Умарова, Адама Осмаева, Ильи Пьянзина и «неустановленных лиц», которые, по версии следствия, и готовили покушение на Владимира Путина.

Фигурантам дела, в том числе Умарову, в течение последнего месяца были предъявлены заочные обвинения в покушении на жизнь государственного деятеля (277 УК РФ), незаконном изготовлении взрывного устройства (223), незаконном хранении взрывчатки (222) и участии в устойчивой вооруженной группе (209 УК РФ). Как считают в ФСБ РФ, операцию по подготовке покушения на Путина готовила организованная группа, лидером которой является Доку Умаров.

По решению Лефортовского суда Осмаеву и Пьянзину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Впрочем, это только формальность, необходимая для решения вопроса об экстрадиции Ильи и Адама из Украины, где они находятся под арестом.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Стали известны подробности покушения на Путина

По версии ФСБ, с середины 2000-х годов Адам Осмаев входил в группу Чингисхана Гишаева, одного из наиболее приближенных к Умарову боевиков. В 2006 году Осмаев и Гишаев по приказу Умарова стали готовить в Москве операцию по устранению главы Чечни Рамзана Кадырова. Тогда же преступники завезли в столицу взрывчатку, а потенциальный подрывник 20-летний житель столицы Лорс Хамиев прошел обучение взрывному делу в лагере Гишаева около села Катыр-юрт Ачхой-Мартановского района Чечни. Когда он вернулся в Москву, вместе с сообщниками попал в поле зрения ФСБ РФ.

Однако злоумышленники заметили слежку. Весной 2007 года сотрудники ФСБ РФ задержали Лорса Хамиева и двух его знакомых — Умара Батукаева и Руслана Мусаева. Адам Осмаев и Чингисхан Гишаев сумели скрыться, и их объявили в федеральный розыск. После ареста подозреваемых в Москве были обнаружены «Жигули» со взрывчаткой. У уроженцев Чечни также изъяли записи следования различных кортежей по Кутузовскому проспекту, рядом с которым они арендовали квартиру.

Как выяснили недавно сотрудники ФСБ РФ, тогда была изъята не вся взрывчатка, завезенная в Москву Осмаевым и Гишаевым. Часть ее все эти годы продолжала оставаться в тайнике рядом с правительственной трассой.

Чингисхан Гишаев был уничтожен в ходе спецоперации в Чечне в 2010 году. По версии оперативников, Доку Умаров знал об оставшейся в Москве взрывчатке и решил использовать ее для покушения на Путина. В результате в 2011 году представители «Имарата Кавказ» связались с находившемся за границей Адамом Осмаевым и поручили ему подыскать исполнителей для теракта. Он привлек к операции москвича Руслана Мадаева и гражданина Казахстана Илью Пьянзина. В январе 2012 года в одной из квартир в Одессе сработала кустарно изготовленная бомба. Мадаев тогда погиб, Пьянзина задержали по «горячим следам», а Осмаева — в феврале. В Украине им также предъявлены обвинения в подготовке покушения на Путина.

фото: kommersant.ru

Новости по теме:

Боевики Умарова вербовали новых террористов прямо в колонии (ФОТО)

Спецслужбы Украины и России предотвратили покушение на Путина (ВИДЕО)

Террористы, готовившие покушение на Путина, арестованы дважды

Украина не выдаст России террористов, готовивших покушение на Путина

Задержанные в Одессе террористы не планировали покушение на Путина - СМИ

Покушение на Путина невозможно по определению – Чорновил


 

 


 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять