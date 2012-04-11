Завтра с инспекцией во Львов приедет Платини

{1-} Президент УЕФА Мишель Платини завтра, 12 апреля, приедет во Львов, чтобы провести инспекцию города к Евро-2012.

Об этом заявил глава Львовской ОГА Михаил Костюк, передает zaxid.net.

12 апреля на стадионе «Арена Львов» состоится заседание рабочей группы УЕФА по подготовке и проведению Евро-2012 под руководством Мишеля Платини.

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Целью приезда делегации является обсуждение работы аэропорта и стадиона, «меры по логистике проведения операционной части Евро-2012, координация служб безопасности, служб транспорта и обслуживания».

«Относительно стадиона, будут рассматриваться вопросы пусконаладочных работ, в частности, медийного центра, волонтерского центра, аккредитационного центра и обеспечение их необходимым оборудованием», - отметил представитель львовской власти.

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«Будут рассмотрены также технологии и график передачи УЕФА стадиона на время проведения Евро-2012, которая запланирована в середине мая», - подчеркнул Костюк.

Кроме того, Платини примет участие в открытии нового терминала аэропорта «Львов».

фото: mignews.com.ua

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