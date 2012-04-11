Забор возле Рады пообещали снести, если депутаты попросят

{1-} Киевская городская государственная администрация может рассмотреть вопрос о демонтаже забора возле Верховной Рады Украины в случае официального обращения народных депутатов.

Об этом говорится в письме первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака, направленному народному депутату Владимиру Арьеву, передает УНИАН.

Как депутаты пилили забор возле Рады (ФОТОРЕПОРТАЖ)

"Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) готова рассмотреть вопрос по демонтажу забора после официального обращения Верховной Рады Украины по этому вопросу", - написал Мазурчак.

В то же время первый заместитель председателя КГГА подчеркнул, что забор является декоративным ограждением Мариинского парка, балансодержателем которого является Управление зеленых насаждений Печерского района Киева. "Ограждение парков является нормальной европейской практикой. В дальнейшем планируется возведение заборов вокруг парков города", - отметил он.

В свою очередь Арьев сообщил, что планирует собрать подписи народных депутатов под официальным обращением к КГГА с просьбой демонтировать забор возле парламента.

Напомним, двухметровый забор установили возле здания Верховной Рады в начале октября 2011 года.

Председатель ВР Владимир Литвин заявлял, что парламент не имеет никакого отношения к установлению ограждения.

Между тем это ограждение несколько раз сносили участники акций протеста против отмены льгот. В частности, 3 ноября 2011 года возле Верховной Рады участники акции сломали металлическое ограждение и ворвались на двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

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