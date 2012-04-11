Задержанные в Ливии украинцы могут отсидеть на родине

11 апреля 2012, 16:16

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Директор департамента информационной политики МИДа Украины Олег Волошин заявил: если в ливийском суде будет доказано участие арестованных украинцев в военных действиях в Ливии, официальный Киев намерен добиваться, чтобы наши граждане отбывали срок на родине.

«Если вина украинцев будет доказана (а мы не беремся прогнозировать решение суда), то мы будем добиваться того, чтобы этот срок они отбывали в Украине», сообщает Интерфакс-Украина. 

«Но пока об этом говорить рано. Мы надеемся, что нам удастся довести дело до ситуации, когда никто из них не попадет тюрьму, неважно, в Ливии или в Украине», — сказал он.

В МИДе Украины надеются, что украинцы не участвовали в военных действиях и что это будет доказано в суде, но приговор весьма вероятен.

«Мы хотим верить в то, что наши граждане невиновны. Но, к сожалению, у нас нет оснований сто процентов утверждать, что они не нарушили миграционное законодательство, поскольку они действительно приехали в разгар военных действий, они приехали в воюющую страну. Возникает вопрос: что люди, которые собирались заниматься нефтью, намеревались делать в стране, где на момент их приезда добыча нефти практически прекратилась?», — заявил Волошин.

Напомним, в Военном суде Триполи 4 апреля состоялось первое судебное заседание над 20 украинцами, которые в августе 2011 года были задержаны по подозрению в участии в военных действиях на стороне Муаммара Каддафи. Более полугода ливийские повстанцы держали украинцев под арестом, не смотря на то, что их вина не была не доказана.

Уже в марте 2012 года трое граждан Украины усилиями украинских дипломатов были освобождены из ливийского плена и вернулись на родину, остальные и далее удерживались ливийскими повстанцами под стражей.

фото: 24tv.ua

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