Янукович объявил 2014 годом Тараса Шевченко

{1-} Президент Украины Виктор Янукович подписал указ "О дополнительных мероприятиях по подготовке и празднованию 200-летия от дня рождения Тараса Шевченко", которым постановил объявить 2014 год в Украине Годом Тараса Шевченко, сообщается на сайте главы государства в среду.

Указом поручается Кабинету министров Украины провести ряд мероприятий, в частности, подготовить празднование юбилея Т.Шевченко в России, Казахстане, Литве и Польше, утвердить государственную целевую программу "Шевченковский дом" и гуманитарный проект "Шевченковские чтения", издать полное собрание сочинений Т.Шевченко в 12 томах и "Шевченковской энциклопедии" в 6 томах, издать "Кобзарь" на английском, немецком, французском, русском, польском, казахском и литовском языках.

Грубо использованный Тарас Шевченко

Кроме того, правительству поручено провести ремонтно-реставрационные работы в Национальном музее Тараса Шевченко (г.Канев Черкасской обл.) и его филиалах в Киеве - Литературно-мемориальном доме-музее Т.Г.Шевченко и Мемориальном доме-музее Т.Г.Шевченко. Также поручено "проработать вопрос о предоставлении поддержки деятельности Музея-квартиры Тараса Шевченко в г.Санкт-Петербурге" (Российская Федерация).

Также Кабмину поручено обеспечить сооружение до 2014 года памятника Т.Шевченко в столице Казахстана г.Астане, а также изучить состояние объектов, находящихся как в Украине, так и за рубежом, связанных с именем Т.Шевченко и проведение мероприятий по их сохранению.

"Проработать вопрос относительно проведения соответствующих торжеств на уровне Организации Объединенных Наций, в частности, проведение международной Шевченковской конференции, а также включение в Календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2014 год празднование юбилея Тараса Шевченко", - говорится в указе.

Кабмину также поручено провести совместно с Киевской горадминистрацией мероприятий по созданию музея Кирилло-Мефодиевского общества, проработать с Черкасской обладминистрацией вопрос создания в Каневе высшего учебного заведения гуманитарного профиля, Певчего поля у подножия Тарасовой горы, сооружения Тарасовой церкви, а также Музея Т.Шевченко в с.Мошны Черкасского района.

Т.Шевченко родился 25 февраля (по новому стилю - 9 марта) 1814 года в с.Моринцы на территории нынешней Черкасской области.

Президент Украины Виктор Янукович направил в Организацию объединенных наций (ООН) и Организацию объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) письма с просьбой отметить 200-летие со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко на международном уровне.

фото: procherk.info

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