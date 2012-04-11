В Украине хотят сажать за некачественные продукты

{1-} За производство некачественных продуктов в Украине может быть предусмотрена уголовная ответственность. Об этом заявил председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк на брифинге в Доме Правительства, ссылаясь на законопроект о безопасности и качестве пищевых продуктов, - сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

ГОСТом будешь: когда улучшится качество продуктов в Украине?

"На сегодняшний день уже отработан законопроект о безопасности и качестве пищевых продуктов, который предусматривает координацию действий органа власти, существенное усиление ответственности за производство некачественных продуктов питания", - отметил Иван Бисюк.

Как подчеркнул председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, сегодня согласно действующему законодательству за производство некачественных продуктов, которые вызывают отравление без смертельных случаев, предполагается небольшой штраф - всего несколько необлагаемых минимумов.

Коли в Україні подорожчають продукти: прогноз на 2012 рік

"В новом законопроекте за это предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы. Вы понимаете, что человек может один раз употребить и остаться инвалидом на всю жизнь. Поэтому за такие нарушения необходимо нести ответственность. Это лучше, чем контролировать со всех сторон и налагать штраф в размере 17 или 36 гривен. Лучше прописать это в законодательстве, для того чтобы производитель понимал: в подобном случае наказание будет очень строгим, а следовательно, каждый человек имеет право требовать от производителя соответствующих компенсаций за свое здоровье", - заявил Иван Бисюк.

Он отметил, что в этом контексте речь идет не только о принятии закона о безопасности и качестве пищевых продуктов, а речь идет о внесении изменений в 12 законов Украины.

Руководитель Службы подчеркнул, что законопроект согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. По его словам, предполагается, что он вступит в действие через 6 месяцев после принятия. Кроме того, этот документ касается безопасности и качества пищевых продуктов, что непосредственно связано со здоровьем человека и нации. Именно поэтому, подчеркнул Иван Бисюк, до принятия законопроекта необходимо подойти взвешенно и вводить в действие поэтапно. При этом он выразил надежду, что парламент примет законопроект в первом чтении еще до начала летных каникул.

Ранее Главред писал, что в Украине готовят реформу контроля безопасности пищевых продуктов. Один из ключевых моментов реформы – учреждение единого органа по контролю над безопасностью пищевых продуктов. Эта инстанция будет создана на базе ветеринарной и фитосанитарной служб.

Таким образом чиновники хотят сократить количество разрешений, которые нужно получить для торговли пищевыми продуктами. Отметим, сейчас предприятие должно получать санитарно-гигиенические выводы, протоколы соответствия и другие документы в более чем десяти инстанциях.

фото: russiafaq.ru

Новости по теме:

После сырной войны Россия готова объявить Украине «пивную»

Онищенко о сыре: это не просто тетя Маша надкусила головку

В Украине замедлился рост ценПасхальная корзинка подорожала на 40%

Азаров: Украинские сыры везде одинаковы

Азаров любит украинскую кухню, а Клюев – любительскую колбасу