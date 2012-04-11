«Васильковским террористам» потребовался русско-украинский переводчик

{1-} В Киево-Святошинском районном суде подозреваемые «васильковские террористы» потребовали пригласить переводчика с русского языка.
Об это сообщили в пресс-службе организации «Партиот Украины», передает «Gazeta.ua».
Очередное заседание по делу «васильковских террористов» продолжалось не более 15 минут.
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Один из свидетелей обвинения давал суду показания на русском языке, и подсудимый Игорь Мосийчук подал суду ходатайство, в котором настаивал на о необходимости дачи показаний на украинском языке, либо на необходимости приглашении в суд переводчика.
«Сначала судья сделал предупреждение Мосийчуку, а затем, со словами «будет вам переводчик 23 апреля», перенес заседание на эту дату», - отметили участники процесса.
На этом заседании защита планировала подать ходатайство об изменении меры пресечения в отношении подсудимых, поскольку уже были допрошены ключевые свидетели обвинения.
Суд отказался даже рассматривать это ходатайство.
В свою очередь, защиты заявила отвод судье Юрию Бурбеле.
Кроме того, двадцать народных депутатов Украины заявили о готовности взять заключенных на поруки.
фото: bilozerska.livejournal.com
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