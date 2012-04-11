Тимошенко согласилась лечиться в больнице "Укрзализныци"

{1-} Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, которая содержится в Качановской колонии Харькова, предварительно согласилась во вторник переехать в больницу "Укрзализныци" на лечение, сообщают в Генпрокуратуре.

"По нашей предварительной информации, точнее по информации руководства Качановской исправительной колонии, Юлия Тимошенко предварительно выразила согласие на переезд в клинику во вторник", - сказала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Маргарита Велькова на брифинге в среду в Киеве.

Она также подтвердила, что Генеральная прокуратура Украины готова способствовать организации визита немецких врачей в Харьков, который предварительно запланирован на 13 апреля. "Мы ждем прибытия немецких медиков 13 апреля. Данная информация донесена до Юлии Владимировны", - сказал она.

В то же время пресс-секретарь подчеркнула, что в настоящее время часть специалистов, входящих в состав международной медицинской комиссии по обследованию Тимошенко, которая работала в Украине в марте, уже находится в Харькове. "Они будут готовы продемонстрировать немецким врачам те условия, которые предложены Юлии Тимошенко для обследования и лечения в клинической больнице "Укрзализныци", а также при желании двух сторон. Я думаю, что Генеральная прокуратура Украины также будет способствовать организации визита непосредственно Юлии Тимошенко и немецких специалистов", - добавила Велькова.

Ранее Главред писал, что врачи из немецкой клиники "Шарите" намерены в ближайшее время приехать в Харьков, чтобы оценить, подходят ли условия Центральной клинической больницы №5 для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, сообщила ее дочь Евгения.

"Немецкие врачи намерены приехать сюда в ближайшие дни проверить эту клинику и дать заключение: может ли моя мама лечиться в этой клинике. Только после этого она может переведена в эту больницу", - сказала Евгения Тимошенко.

Новости по теме:

Немецкие врачи планируют проверить больницу, в которой хотят лечить Тимошенко

Немецкие врачи вновь готовы принять Тимошенко на лечение

Лечить Тимошенко за границей нельзя – ГПУ

Немецкие врачи не считают, что Тимошенко серьезно больна

Немецкие врачи не хотят участвовать в спекуляциях с диагнозом Тимошенко