Путин одобрил создание «частных армий» в России

{1-} Российским компаниям будет разрешено выйти на рынок частных военных услуг.

Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая с итоговым отчетом о работе правительства в Госдуме, отвечая на вопрос депутата «Справедливой России» Алексея Митрофанова.

По словам депутата, «американцы почти на 350 миллиардов долларов оказывают этих услуг».

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Речь идет о частных военных компаниях, которые охраняют частное военное имущество, объекты инфраструктуры, тренируют иностранный персонал, оказывают военные услуги в Ираке и других странах.

«Считаю, что это действительно является инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства. Считаю, что над этим можно подумать и посмотреть», - ответил Путин.

«Что касается применения соответствующих институтов внутри страны, он у нас развивается. Сейчас Министерство обороны внедряет его», - подчеркнул российский премьер.

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Он добавил, что «старается немножко это сдерживать, потому что это просто дорого, требует больших бюджетных расходов. Но в целом это движение в правильном направлении, имея в виду, что тогда сами военнослужащие освобождаются от необходимости выполнения различных хозяйственных функций и больше внимания уделяют вопросам строевой подготовки».

В настоящий момент в мире более сотни крупных частных военных и охранных компаний.

Наибольшее представительство на этом рынке имеют США, Великобритания и Франция.

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Сфера деятельности подобных компаний – охрана объектов, тренировка армейских и полицейских подразделений, консалтинговые услуги в области безопасности, снабжение и обеспечение войск.

Работают они по контрактам с правительствами и министерствами обороны, а также крупными транснациональными корпорациями.

Несколько десятков таких компаний действуют сейчас в Ираке и Афганистане.

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