Немецкий омбудсмен встретился с Луценко

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Уполномоченный по правам человека федерального правительства Германии Маркус Ленинг встретился с экс-главой МВД Юрием Луценко в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Маргарита Велькова.

«В данный момент немецкий омбудсмен находится с визитом в Украине, в рамках этого визита он обратился к компетентным органам организовать встречу с Юрием Луценко», - сказала она. По ее словам, Ленинг встретился с Луценко в больнице, сообщают Подробности.

По словам Вельковой, перед этим омбудсмен посетил Лукьяновский СИЗО и смог ознакомиться с условиями содержания Луценко.

Как сообщалось, ранее Генеральная прокуратура разрешила Ленингу посетить Луценко в Лукьяновском СИЗО. 6 апреля Луценко был доставлен из Лукьяновского СИЗО в Киевскую больницу скорой медицинской помощи для обследования.

9 апреля врачи назначили ему курс лечения с использованием капельницы.

27 февраля экс-министр был осужден на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества за злоупотребление служебным положением.

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