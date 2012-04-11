Милиция так и не вернула серверы EX.UA

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Администрация EX.UA все еще не добилась от МВД возврата изъятого оборудования. Контент на ресурсе постепенно восстанавливается.



По словам юридического представителя EX.UA, управляющего партнера Юскутума Артема Афяна, юридическую позицию ресурса не меняли. «Мы добиваемся от МВД, чтобы они вернули оборудование», - сказал он, сообщает ЛИГА.

Недавно на ресурсе были размещены советы по восстановлению контента. «Если у вас есть точно такой-же файл, который на Эксе в данный момент недоступен, то при загрузке его на ресурс все копии данного файла мгновенно станут доступны (даже не ваши), а в вашу статистику («Моя страница») будет добавлен +1 в колонке «Восстановлено», - говорится в сообщении администрации ресурса.



После загрузки файл можно удалить, его копии будут оставаться на ресурсе. Файл не обязательно может быть публичным. Данный метод рекомендуют использовать для восстановления части информации, пока часть файлов недоступна.



Напомним, домен EX.UA был блокирован по представлению следователя 31 января 2012 года. В тот же день МВД сообщило о том, что прошел обыск с изъятием компьютерной техники.



Домен был разблокирован 2 февраля, когда следствие отозвало свое представление. Как сообщили в Microsoft ранее, компания не подавала жалобы на сайт в правоохранительные органы.

фото: liga.net

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