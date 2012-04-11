Азаров снова пообещал, что российский газ подешевеет

{1-} Украинское правительство сможет достичь договоренности по снижению стоимости российского газа до справедливого уровня. Такое заявление сделал сегодня, 11 апреля, премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает пресс-служба премьера.

"Мы уже два года ведем переговоры с Россией, и мы добьемся снижения цены", - сообщил Азаров председателю правления YES Александру Квасневскому, передаёт РБК-Украина.

Премьер-министр напомнил, что Украина сейчас получает российский газ по самой высокой цене в Европе из-за кабальных контрактов 2009 г. Без учета 100-долларовой харьковской скидки стоимость голубого топлива для нашего государства составляет 546 долларов за тысячу куб. м. В этой связи глава Кабмина привел пример Польши, которая покупает российский газ по 310 долл. за тыс. куб. м.

"Между Польшей и Россией находится Украина. Это 1,2 тыс. км. То есть, если поляки покупают газ по 310 долл., то для Украины он должен стоить, как минимум, на 100 долл. дешевле", - пояснил премьер.

Напомним, Украина рассчиталась с Россией за импортированный в марте 2012 года природный газ, перечислив «Газпрому» более 865 млн долл., заявил НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа», – заявили в НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее «Главред» сообщал, что Президент Виктор Янукович заявил: Украина не будет заложником непомерно высокой цены на газ, которую сейчас платит государство. «Цена на газ с доходами «Нафтогаза» ежемесячно не балансировалась и не балансируется примерно на 500 миллионов долларов. То есть, доходов «Нафтогаза» хватает на 50% оплаты цены на газ», - заявил Янукович.

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