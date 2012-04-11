Одесский террорист кроме Путина готовил покушение и на Кадырова

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Генпоркуратура Украины получила от российских коллег данные о причастности задержанного в феврале в Одессе Адама Осмаева к подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Украины Юрий Бойченко, пишет РИА Новости.

По словам Бойченко, один эпизод уголовного дела касается взрыва и незаконного хранения оружия, второй эпизод - по факту покушения на Кадырова, и теперь расследуется эпизод, касающийся подготовки покушения на Владимира Путина», - сказал он

«Обвинение в покушении на Кадырова было первым, что было передано Российской Федерацией к нам», - добавил Бойченко.

Как ранее писал Главред, в феврале Адам Осмаев и гражданин Казахстана Илья Пьянзин были задержаны в Одессе по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. в Одессе были задержаны чеченец Адам Осмаев. Они признались в том, что готовили покушение на Путина и сообщили местонахождение тайника в Москве, в котором хранились компоненты взрывного устройства.

В то же время, как заявил на условиях анонимности один из сотрудников одесского облУВД, террористы — Адам Осмаев и Илья Пьянзин, признавшиеся в том, что готовили покушение на премьер-министра России Владимира Путина, планировали также взорвать президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Бомба для лидера чеченцев, должна была рвануть в одесском Дворце спорта летом 2011. года.

фото: vesti.ru

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