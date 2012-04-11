В Аргентине живой младенец пролежал в морге 12 часов

{1-}

В аргентинской провинции Чако врачи одной из больниц признали новорожденного младенца мертвым, после чего отправили его тело в морг. В результате малышка 12 часов пролежала в гробу. Когда родители пришли проститься с ребенком, они обнаружили, что он жив.

Родители девочки, которая появилась на свет на три месяца раньше срока, вопреки заявлениям врачей, обнаружили ее в морге живой и здоровой. По словам матери девочки Аналии Бутер, у нее не было возможности взглянуть на младенца, так как она находилась под наркозом, когда малышка появилась на свет. Она даже не помнит, показали ли ей дочь или нет. Как бы то ни было, когда мать пришла в себя, врачи заявили ей, что ее малышка родилась мертвой. А ее тело уже находится в морге. сообщают Вести.ру со ссылкой на Guardian.

Родители девочки собрав волю в кулак все-таки решили проститься с дочерью. Сотрудники морга вынесли Аналии и Фабиану маленький гробик с закрытой крышкой.

Как рассказала Аналия Бутер, она думала, что разорвется сердце, когда мы ее откроем. "Сделав глубокий вдох, я медленно приподняла крышку. Сначала я увидела маленькую ручку, а потом лицо моей малышки. Будучи не в силах сдержать переполнявших меня эмоций, я разрыдалась. И вдруг я услышала, что моя девочка издала слабый крик», – сказала она.

Женщина в ужасе отскочила от гроба, решив, что ей показалось. Тогда ее муж Фабиан подошел к ребенку и увидел, что тот медленно открывает глаза. Мужчина предположил, что все это время девочка спокойно спала. Изначально родители собирались назвать свою малышку Лилианой Эбигейл, но в итоге выбрали для девочки имя Луз Милагрос. В переводе с испанского это словосочетание означает «чудесный свет».

Сейчас маленькая Луз Милагрос находится дома. Она хорошо себя чувствует. О том, ждет ли врачей, допустивших столь страшную ошибку, какое-либо наказание, не сообщается.

фото: vesti.ru

Новости по теме:

Новорожденных киргизов будут нумеровать при рождении



В Сиднее младенец выжил после столкновения с автомобилем (ВИДЕО)



3-летний малыш вынашивал брата-близнеца (ВИДЕО, ФОТО)



В Бразилии родился ребёнок с двумя головами (ФОТО)

