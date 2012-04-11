Александра Ширвиндта срочно госпитализировали

Известный российский актер, художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт был срочно госпитализирован в одну из московских клиник.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Первоначальный диагноз – нарушение кровообращения.

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Медики ввели пациенту необходимое сильнодействующее лекарство, чтобы стабилизировать его состояние, и немедленно приступили к более тщательному обследованию сердца.

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В клинику 77-летнего Александра Анатольевича привез его личный водитель. Врачи предоставили знаменитому пациенту отдельные апартаменты.

Чувствует себя актер пока по-прежнему плохо, практически не вставая с постели.

Врачи диагностировали у знаменитого актера множество заболеваний, поэтому медики определятся с лечением только после окончательных результатов многочисленных анализов.

А пока больному прописали полный покой.

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Это уже не первая госпитализация Ширвиндта с проблемами кровообращения и медики опасаются, что потребуются более радикальные методы лечения.

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