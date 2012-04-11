Украина рассматривает запрос России об экстрадиции «одесских террористов»

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Процесс экстрадиции в отношении «одесских террористов», обвиняемых в покушении на Владимира Путина продолжается.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Украины Юрий Бойченко.

«Процесс экстрадиции сейчас продолжается. То есть, запрос прокуратуры Российской Федерации сейчас на рассмотрении, и суд решит вопрос об их экстрадиции в Россию… Возможно, мы можем передать уголовное дело, возбужденное в Украине, за преступление, совершенное ими в Одессе, и ранние преступления по факту покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова», - сказал он, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Бойченко, один из эпизодов уголовного дела касается факта взрыва и факта незаконного хранения оружия, другой эпизод – по факту покушения на Рамзана Кадырова и третий – подготовка к покушению на Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о том, располагает ли украинская сторона доказательствами покушения на Кадырова, Бойченко отметил, что «материалы уголовного дела предоставлены украинской стороне вместе с запросом об экстрадиции обвиняемых».

фото: kriminal.tv

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