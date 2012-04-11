Оппозиция отозвала свои голоса за закон о выборах

{1-} Оппозиция отзывает свои голоса, поданные за изменения в закон о выборах.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Мы не считаем действительными свои голоса под законом о выборах и заявляем о том, что наше голосование за этот закон является недействительным», - сказано в нем.

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Такое решение, по словам оппозиционеров, связано с решением Конституционного суда, который запретил двойное баллотирование – по партийным и мажоритарным спискам.

При этом в заявлении не уточняется, сколько именно депутатов от оппозиции отзывают свои голоса и подавали ли они в Верховную Раду какие-то заявления.

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Отметим, что процедуры отзыва голосов после вступления закона в силу не существует.

Напомним, как сообщал «Главред», поправки в закон о выборах были приняты 17 ноябре 2011.

Депутаты Верховной Рады приняли закон в целом.

За тогда проголосовали 366 депутатов. БЮТ дал 62 голоса, НУНС – 36, Партия регионов - 187, КПУ - 24, «Реформы ради будущего» - 19, Народная партия – 20, внефракционные – 18. Против проголосовали 6, воздержались 5 депутатов.

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