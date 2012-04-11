Тюремщики еще раз заявили, что Иващенко может ходить в суд

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В Государственной пенитенциарной службе Украины (ГПтС) заявляют, что у бывшего вр. и.о. министра обороны Валерия Иващенко нет болезней, которые бы мешали ему принимать участие в судебном процессе.

Об этом сообщил начальник департамента охраны здоровья и медико-санитарного обеспечения ГПтС Евгений Поляков, пишет Интерфакс-Украина.

«Болезней, которые бы мешали господину Иващенко принимать участие в судебном процессе, нет», - сказал он.

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Он проинформировал, что группа медиков регулярно осматривает Иващенко перед судебными заседаниями, проводит диагностику и назначает ему лечение.

В то же время Поляков заверил, что медицинская помощь подсудимому предоставляется в полном объеме. «Медики постоянно реагируют на его жалобы», - отметил тюремщик.

Вместе с тем, по словам представителя пенитенциарной службы, в настоящее время противопоказаний для участия Иващенко при рассмотрении его дела в суде нет.

В свою очередь, представитель стороны гособвинения в делеИващенко Петр Коваль отметил, что в ходе предыдущего заседания суда, которое проходило в конвойном помещении Печерского районного суда города Киева, законодательство не было нарушено, права Иващенко не были ущемлены. В частности, по словам Коваля, суд в праве решать, где и как ему проводить выездное заседание.

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Он проинформировал, что конвойное помещение, где проходили дебаты в деле Иващенко, составляет 20 кв м и в нем находилось 18 человек - участников процесса.

По словам Коваля, Валерию Иващенко дали возможность выступать и активно принимать участие в заседании. «Мы считаем, что там не было нарушений», - сказал Коваль.

Он также отметил, что в компетенции суда находится вопрос, касающийся того, где и каким образом будет объявлен приговор в деле Иващенко, который назначен на 12 апреля.

«Если он будет симулировать, если его осмотрят врачи и они придут к выводу, что он здоров, то суд уже будет сам принимать решение», - сказал Коваль, отвечая на вопрос по поводу того, как будет объявлен приговор в случае, если Иващенко не сможет самостоятельно передвигаться.

Поляков также добавил, что в среду, 11 апреля, он был в Киевском СИЗО, где Иващенко самостоятельно поднялся на второй этаж для встречи с адвокатом. «Поднимется ли он завтра – этого никто не знает», - добавил он.

фото: podrobnosti.ua

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