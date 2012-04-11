Немецкий правозащитник доволен увиденным в Лукьяновском СИЗО - тюремщики

{1-} Немецкий омбудсмен остался доволен увиденным в Киевском СИЗО.

Об этом заявили в Государственной пенитенциарной службе Украины, передает «Интерфакс-Украина».

По мнению тюремщиков, у немецкого омбудсмена Маркуса Ленинга остались положительные впечатления от посещения Киевского СИЗО.

«На все вопросы, которые волновали господина Маркуса, мы дали полные, аргументированные ответы, и мое впечатление, как психолога с большим опытом, что он остался удовлетворен этими ответами», - подчеркнул представитель пенитенциарной службы Александр Сайко.

Он подчеркнул, что условиями содержания заключенных в Киевском СИЗО, в том числе бывших высоких должностных лиц, правозащитник остался доволен.

Немецкий правозащитник заявил украинским тюремщикам, что бывал в подобных учреждениях Польши, Германии, других стран, и у него есть возможность сравнить условия содержания.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, немецкий омбудсмен во время посещения в среду, 11 апреля, Лукьяновского СИЗО смог увидеть камеры, в которых находились экс-глава МВД Юрий Луценко и экс-премьер Юлия Тимошенко, медико-санитарный корпус для содержания женщин, прогулочные дворики, территорию СИЗО.

Также правозащитника ознакомили с историей следственного изолятора.

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