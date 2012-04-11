В Минске сотни людей почтили память жертв теракта в метро

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В Минске сотни людей пришли почтить память жертв теракта, который произошел ровно год назад в метро на станции «Октябрьская».

К входу на станцию люди приносили цветы и зажигали свечи, пишет РИА Новости.

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Напомним, в результате теракта 11 апреля 2011 года погибли 15 человек, более 200 получили ранения. Мэр Минска Николай Ладутько по случаю годовщины трагедии открыл мемориал «Река жизни». На бронзовой плите изображены волны, и над каждой из них написано имя и фамилия погибшего. Внизу выбито число и время взрыва.

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На этом траурная церемония не завершена. Вечером в храме Всех Святых Невинно Убиенных пройдет заупокойное богослужение и в крипте храма будет открыта доска памяти с именами погибших.

Открытие мемориала проходило под контролем сотрудников правоохранительных органов.

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Как сообщалось, виновными в совершении терактов в Минске 3 июля 2008 года и 11 апреля 2011 года, а также в Витебске в 2005 году были признаны Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, они приговорены к исключительной мере наказания - смертной казни. Ковалев своей вины не признал и подал на имя президента прошение о помиловании. Коновалов прошения о помиловании не подавал, признав вину в терактах 2008 и 2011 годов.

При взрывах в Витебске пострадали около 50 человек, никто не погиб. При взрыве в Минске в День независимости в 2008 году пострадали 55 человек, 47 были госпитализированы.

О приведении приговора в исполнение сообщило 17 марта государственное телевидение Белоруссии, об отказе в помиловании президента было объявлено 14 марта.

фото, видео: qwas.ru, ctv.by, b-g.by, youtube.com

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