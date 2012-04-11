На Андреевском неизвестные в масках разрисовали строительную технику

Молодые люди в масках разрисовали строительную технику, собранную на площадке между улицами Фроловская, Боричев Ток и Андреевский спуск.

15-20 человек на экскаваторах и кране написали «Слава нации. Смерть врагам».

{1-}

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, утром 10 апреля на этом участке были снесены три здания, что вызвало недовольство общественности.

«ЭСТА Холдинг», которая является инвестором проекта, напомнила, что несколько лет открыто заявляла о планах его осуществления и получила все необходимые разрешительные документы.

{2-}

В компании отметили, что снесенные здания бывшей швейной фабрики «Юность» по улице Фроловской, в том числе фасадное здание со стороны Андреевского спуска, были построены в 1978 году и не представляют исторической ценности.

{3-}

Вчера компания отказалась от строительства торгово-офисного центра на этом участке в пользу малоэтажного строительства, проект которого будет согласован с городом и общественностью.

Отметим, что у здания компании СКМ в Донецке собрались 7 пикетчиков, которые также протестуют против застройки на Андреевском спуске в Киеве.

Новости по теме:

Застройщиков Андреевского спуска заставят сохранять фасады зданий

На Андреевском спуске распродано 99% земли

Опубликовано видео сноса домов на Андреевском спуске

Андреевский спуск пообещали отремонтировать до Дня Киева