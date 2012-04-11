Адвокат Тимошенко рассказал о ее требованиях к лечению

{1-} Позиция Юлии Тимошенко относительно ее лечения не менялась.

Об этом заявил адвокат экс-премьера Сергей Власенко, комментируя заявление Генпрокуратуры о согласии Тимошенко лечиться в клинике «Укрзализныци», передает «Украинская правда».

«Во-первых, лечение должно происходить по протоколу, определенному немецкими врачами, которые отметили, что Тимошенко требует немедленного многопрофильного лечения в стационаре специализированной больницы вне пенитенциарной службы», - отметил он.

«Поскольку больница «Укрзализныци» не является специализированным учреждением, мы обратились к немецким врачам с просьбой дать заключение, сможет ли эта больница обеспечить выполнение всех рекомендаций немецких врачей. Окончательное решение будет принято Юлией Владимировной после заключения международных врачей», - сказал Власенко.

«Во-вторых, Тимошенко настаивает на том, чтобы ее лечили независимые врачи. К чиновникам в белых халатах, которые выполняли рекомендации Банковой и полгода вводили в заблуждение общественность относительно состояния здоровья Тимошенко, нет доверия», - заявил защитник.

Власенко напомнил, что после обследования Тимошенко немецкими врачами чиновники Минздрава вынуждены были признать, что экс-премьер требует немедленного лечения в стационаре.

Защитник также выразил удивление, что заявления по лечению делает ГПУ, а не пенитенциарная служба или Министерство здравоохранения.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, экс-премьер Юлия Тимошенко предварительно согласилась проходить лечение в клинике "Укрзализныци".

фото: tymoshenko.ua

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