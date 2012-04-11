Офис Ахметова в Киеве забросали строительным мусором

{1-} В Киеве у офиса компании «ЭСТА Холдинг», которая начала застройку Андреевского спуска столицы, прошла акция протеста.

Протестующие принести к офису компании строительный мусор, передает «Украинская правда».

К началу акции, около 19:30, в ней принимали участие около 300 человек, однако люди продолжали подходить.

На Андреевском спуске неизвестные в масках забросали камнями стройтехнику

Офис охраняли около 70 сотрудников спецподразделения «Беркут».

Толпа людей пыталась прорваться через границу «Беркута». Во время этого произошло столкновение.

По информации издания, один из сотрудников спецподразделения толкнул на асфальт девушку, после чего она потеряла сознание.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место, осмотрели пострадавшую и забрали ее в больницу.

Под офис компании также подъехала мусороуборочная машина, но активисты не дают коммунальщикам убрать мусор.

Позже по просьбе милиции митингующие собрали мусор в пакеты.

Подробный фоторепортаж об акции протеста смотрите в ближайше время на «Главреде».

Фото: ТСН

Новости по теме:

На Андреевском спуске неизвестные в масках забросали камнями стройтехнику

На Андреевском спуске распродано 99% земли

СКМ не будет строить торгово-офисный центр и сохранит Андреевский спуск

У Ахметова прокомментировали снос домов на Андреевском спуске