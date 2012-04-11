Глава Налоговой под угрозой увольнения - СМИ

{1-} Главу Государственной налоговой службы Украины Александра Клименко могут вскоре уволить с занимаемой должности.
Об этом сообщил источник «Украинской правды» в Администрации Президента.
«Рассматривается вопрос о возможной отставке Александра Клименко», - отметил источник.
По его словам, ясность в этот вопрос будет внесена до конца будущей недели.
Возможными причинами увольнения Клименко могут стать, по словам источника, «Бардак в налоговой – это раз, слабые результаты по наполнению бюджета – два.»
Также источник сообщил, что возможным кандидатом на пост главы ведомства является бывший начальник киевской Налоговой – Олег Низенко.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Клименко был назначен главой Налоговой службы 7 ноября 2011 года.
фото: salon.donetsk.ua
Новости по теме:
Налоговая изъяла из частной клиники медкарту Тимошенко - Турчинов
БЮТовец готов захватить колонию, в которой сидит Тимошенко
Налоговая переадресовала СБУ все вопросы по Тимошенко