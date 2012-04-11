Глава Налоговой под угрозой увольнения - СМИ

{1-} Главу Государственной налоговой службы Украины Александра Клименко могут вскоре уволить с занимаемой должности.

Об этом сообщил источник «Украинской правды» в Администрации Президента.

«Рассматривается вопрос о возможной отставке Александра Клименко», - отметил источник.

По его словам, ясность в этот вопрос будет внесена до конца будущей недели.

Возможными причинами увольнения Клименко могут стать, по словам источника, «Бардак в налоговой – это раз, слабые результаты по наполнению бюджета – два.»

Также источник сообщил, что возможным кандидатом на пост главы ведомства является бывший начальник киевской Налоговой – Олег Низенко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Клименко был назначен главой Налоговой службы 7 ноября 2011 года.

фото: salon.donetsk.ua

Новости по теме:

Налоговая изъяла из частной клиники медкарту Тимошенко - Турчинов

БЮТовец готов захватить колонию, в которой сидит Тимошенко

Налоговая переадресовала СБУ все вопросы по Тимошенко

Назначен новый глава киевской налоговой