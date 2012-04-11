Путин назвал главной задачей России объединение Украины и стран бывшего СССР

{1-} Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства является важным геополитическим и интеграционным событием на постсоветском пространстве со времени крушения Советского Союза.
Об этом во время отчета о работе правительства России заявил премьер Владимир Путин, передает УНН.
Путин также отметил, что Россия укрепит позиции в мире посредством новой интеграции на евразийском пространстве.
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По словам Путина создания таможенного союза и снятия барьеров на границе с некоторыми странами уже в прошлом году позволили увеличить взаимные обороты России, Белоруссии и Казахстана на 37%.
«С этого года мы работаем в более тесном интеграционном формате, в рамках единого экономического пространства», - отметил Путин.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 7 мая состоится инаугурация Владимира Путина.
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