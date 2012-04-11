Новый парень Евгении Тимошенко занимался выбиванием долгов - СМИ

{1-} Новый возлюбленный Евгении Тимошенко Артур Чечеткин в прошлом занимался «выбиванием» долгов, и лишь год назад продал свою коллекторскую компанию в Одессе.

Об этом сообщает ТСН.

По словам друзей, Евгений и Артур постоянно вместе – их якобы видели в Киеве, Днепропетровске и Праге, где в настоящее время живет отец Евгении.

Перед журналистами Артур Чечеткин предпочитает не показываться.

«Сделайте мне одолжение, забудьте этот номер и больше никогда не обращайтесь сюда. Занимайтесь своими делами. Давайте, чтобы мы не ругались. А то я начну свое расследование. Спасибо», - сказал Чечеткин журналистам, которые смогли к нему дозвониться.

Как рассказали одесские друзья Артура, в прошлом году в Одессе он открыл свою коллекторскую компанию, которая была закрыта, как только начался его роман с Тимошенко.

По словам сотрудницы этой компании, последнюю зарплату из него пришлось выбивать.

«Мы не знали ничего. Он основатель. Он приезжал, передавал деньги на зарплату и все. Это будет трудно его найти, серьезно. Искать, где он сидит и чем он занимается – это вообще нереально и невозможно. Он потерян просто. Он не платил нам вовремя зарплату. Просто мы звонили и выбивали эту зарплату. Честно, я вам советую дел особо с ним не иметь», - рассказала сотрудница коллекторской фирмы.

Вместе с тем она добавила, что Артур довольно скромный человек.

«Очень скромный. Спокойный, очень спокойный. Жена вроде бы есть. Была какая-то беседа, и он ляпнул кому-то, что женат. Ну он нормально внешне выглядит, мужик как мужик», - отметила сотрудница.

По словам человека, который сдавал в аренду Артуру помещение в Одессе, больше он никаких дел с ним иметь не хочет, потому что плата за аренду была просрочена на несколько месяцев.

«Я вам скажу откровенно, если бы я его не нашел, он бы наверняка и не вернул. Он должен был от меня съехать и забрать вещи, какие-то номинальные, ксерокс какой-то, бак для питьевой воды. В общем, приехал его какой-то друг, забрал все, я наносился там лично, перекрестился 10 раз. Сказал, слава Богу, что я с ним уже все решил. Вот такой он человек. Его выловить практически невозможно. Он вот такой парень несерьезный. Я говорю, он такой товарищ, скользкий», - заявил по телефону владелец помещения.

По его словам, Артур часто бывал за границей. В США он имеет вид на жительство. На американском сайте недвижимости есть фотография одного из домов, где Артур приобрел жилье.

А еще удалось узнать, что в Нью-Йорке на человека с именем Артур Чечеткин зарегистрировано семь квартир.

Все они расположены недалеко друг от друга в Бруклине. Также в американском реестре физических лиц официально можно приобрести информацию о том, что житель нью-йорка Артур Чечеткин не женат и не имеет судимости в США.

фото: tymoshenko.ua

Новости по теме:

Евгения Тимошенко встречалась с новым парнем еще до развода - СМИ

Авакова задержали после беседы Интерпола с дочерью Тимошенко - СМИ

Шон Карр развелся еще осенью и уехал за границу (ВИДЕО)

Шон Карр о разводе с Евгенией Тимошенко: «Это туфта»

Зять Юлии Тимошенко ушел от жены и живет у друзей