Азаров заверил, что добьется скидок на газ

{1-} Украина добьется снижения цены на российский газ.

Об этом заявил премьер Николай Азаров во время встречи с членами Наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии, сообщает его пресс-служба.

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«Мы уже два года ведем переговоры с Россией, и мы добьемся снижения цены», - уверен Азаров.

«Между Польшей и Россией находится Украина. Это 1200 километров. То есть, если поляки покупают газ за 310 долларов, то Украина должна покупать газ, как минимум, на 100 долларов дешевле», - уточнил премьер.

Азаров напомнил, что по контрактам 2009 года Украина получает российский газ по самоый высокой цене в Европе: 546 долларов за тысячу кубометров (без учета 100-долларовой скидки – прим.ред.).

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