Дело Оксаны Макар будет в суде на следующей неделе - ГПУ

{1-} Дело об умышленном убийстве Оксаны Макар уже на следующей неделе должно быть передано в суд.

Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины, Маргарита Велькова в эфире 5 канала.

Оксану Макар похоронили: фото, видео, все подробности

Как известно, сегодня стало известно о завершении следствия по делу Оксаны Макар. Главным следственным управлением МВД Украины

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, вечером 8 марта в Николаеве трое парней изнасиловали и пытались сжечь живьем 18-летнюю Оксану Макар.

За ее жизнь в Донецке боролись лучшие отечественные и иностранные специалисты, однако спасти девушку не удалось.

Оксана Макар умерла 29 марта.

Против троих злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное убийство, совершенное группой лиц» и «изнасилование».

Виновным грозит лишение свободы на срок до 15 лет, или пожизненное заключение.

фото: novosti-n.mk.ua

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