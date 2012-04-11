Дело Оксаны Макар будет в суде на следующей неделе - ГПУ

{1-} Дело об умышленном убийстве Оксаны Макар уже на следующей неделе должно быть передано в суд.
Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины, Маргарита Велькова в эфире 5 канала.
Оксану Макар похоронили: фото, видео, все подробности
Как известно, сегодня стало известно о завершении следствия по делу Оксаны Макар. Главным следственным управлением МВД Украины
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, вечером 8 марта в Николаеве трое парней изнасиловали и пытались сжечь живьем 18-летнюю Оксану Макар.
За ее жизнь в Донецке боролись лучшие отечественные и иностранные специалисты, однако спасти девушку не удалось.
Против троих злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное убийство, совершенное группой лиц» и «изнасилование».
Виновным грозит лишение свободы на срок до 15 лет, или пожизненное заключение.
фото: novosti-n.mk.ua
Новости по теме:
Оксану Макар похоронили: фото, видео, все подробности
Жена насильника Оксаны Макар боится, что ее с дочерью линчуют
Мать Оксаны Макар признали потерпевшей стороной
Николаевские изверги рассказали, как насиловали и жгли жертву (ВИДЕО)