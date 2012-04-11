В Запорожье после атаки на болельщиков «Шахтера» пострадала девушка

{1-} После матча с запорожским «Металлургом» болельщики атаковали автобусы с фанатами «Шахтера».

Об этом сообщает «Корреспондент».

На выезде из Запорожья автобусную колонну с болельщиками Шахтера забросали камнями.

Булыжниками были разбиты стекла в двух автобусах. В одном из них пострадала девушка, лицо которой было порезано осколками разбитого стекла.

По горячим следам нападавшие были задержаны работниками милиции. Подозревают, что вандалами были фанаты запорожского «Металлурга».

Напомним, как сообщал «Главред», в четвертьфинале Кубка Украины донецкий «Шахтер» с трудом обыграл запорожский «Металлург» и вышел в полуфинал турнира.

Фото: shakhtar.com

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