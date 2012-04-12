Ахметов сделал заявление по поводу Андреевского: мы ошиблись

{1-} Бизнесмен Ринат Ахметов сделал заявление по поводу скандала, возникшего вокруг реконструкции и сноса зданий на Андреевском спуске. В частности, он пообещал вернуть первозданный облик разрушенным фасадам на исторической улице.

Об этом говорится в заявлении Ахметова, распространенном его пресс-службой в среду, 11 апреля, пишет "Украинская правда".

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"Андреевский спуск - это символ Киева, его история, и я благодарен всем, кто не остался равнодушен к возникшей проблеме", - отметил бизнесмен. "Компания ЭСТА, изучив мнения киевлян, решила отказаться от строительства делового центра еще в марте", - сообщил он.



"К сожалению, после этого решения были допущены две грубые ошибки. Во-первых, действия компании не были скоординированы. Во-вторых, они не были разъяснены общественности. Таким образом, главные принципы СКМ - открытость и прозрачность - были нарушены", - заявил Ахметов.



"Я обещаю, что компания СКМ вернет первозданный облик разрушенным фасадам. Кроме того, мы поможем городу в восстановлении Андреевского спуска", - пообещал он.

Напомним, ранее на Андреевском спуске были снесены три здания. Сразу же прозвучали заявления, что они были историческими, хотя компания-застройщик ЭСТА и киевская власть эту информацию опровергла, заявив, что постройки были советскими.

В среду активисты принести строительный мусор под офис компании застройщика в знак протеста против сноса зданий.

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