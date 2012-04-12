Президент Греции распустил парламент

{1-} Президент Греции Каролос Папульяс издал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 мая 2012 года.

Об этом сообщило греческое государственное телевидение, передает РИА «Новости».

Указ президента был официально вывешен в парламенте в 20 часов по местному времени (19 по Киеву). Ранее роспуск парламента предложил премьер-министр Лукас Пападимос по согласованию с партиями правящей коалиции.

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Выборы пройдут почти на полтора года раньше, чем позволяет греческая конституция.

Участвующие в правящей коалиции Греции левоцентристы и правоцентристы рассчитывают выяснить отношения на выборах, в то время как избиратели впервые получат возможность дать оценку политике жестких сокращений в обмен на кредиты ЕС и МВФ.

Как ожидается, новый парламент Греции соберется на первое заседания 17 мая.

Премьер Пападимос в телеобращении к гражданам подчеркнул, что выборы принесут с собой новые непростые решения.

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«Греция находится в середине сложного пути. Безболезненно никто не сможет вывести страну из кризиса», - сказал Пападимос.

Также он подчеркнул, что доволен работой своего кабинета, который обеспечил новые кредиты ЕС и МВФ и списание долга перед частными кредиторами, а также не позволил Греции оказаться вне еврозоны.

Однако, как показывают результаты опросов, греки в целом недовольны работой технического премьера – 69% респондентов заявили, что не доверяют Пападимосу.

По словам греческого премьера, принятые следующим правительством решения определят будущее страны на ближайшее десятилетие.

фото: greece.greekreporter.com

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