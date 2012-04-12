Милиция рассказала, как будет охранять насильников Оксаны Макар в суде

{1-} Милиция Николаева заявила о готовности обеспечить охрану общественного порядка во время суда над обвиняемыми в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар.

Об этом сообщает «Сегодня».

По словам милиционеров, они готовы сдерживать натиски народного гнева, когда обвиняемых будут доставлять в зал суда.

«Надеемся, что не будет народных волнений. Но в любом случае сможем обеспечить охрану общественного порядка на время суда», - заявили в милиции.

Как сообщал «Главред» ранее, 11 апреля было завершено следствие по этому уголовному делу, и на следующей неделе начнется его судебное рассмотрение.

Напомним, в ночь на 9 марта в Николаеве трое парней изнасиловали и пытались сжечь живьем 18-летнюю Оксану Макар.

За ее жизнь в Донецке боролись лучшие отечественные и иностранные специалисты, однако спасти девушку не удалось.

Оксана Макар умерла 29 марта.

Против троих злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное убийство, совершенное группой лиц» и «изнасилование».

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет, или пожизненное заключение.

фото: novosti-n.mk.ua

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